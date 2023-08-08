Последнее обновление: 08.08.2023 08:53

МВД и МИД утвердили порядок информирования о другом гражданстве или ВНЖ

МВД и МИД Беларуси совместным постановлением утвердили порядок информирования об иностранном гражданстве, ВНЖ, карты поляка и других документах.

Согласно постановлению №140/10 от 23 июня 2023 года информацию о получении иностранного документа гражданин РБ сможет передать властям удаленно с помощью личного кабинета единого портала электронных услуг или лично в органах внутренних дел или дипслужбы и через единую республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юрлиц или через обращение в орган внутренних дел или дипслужбы по почте.

Документ требует предоставления копий всех страниц иностранного документа.

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