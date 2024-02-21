Силовики задержали сотрудников представительства LG в Беларуси

Силовики задержали не менее 4-х сотрудников представительства LG в Беларуси, назвав само представительство «экстремистской суполкой».

В телеграм-канале ГУБОПиК опубликованы покаяльные видео 4-х сотрудников, рассказывающих об участии в протестах против фальсификации президентских выборов в августе 2020 года.

«Разоблачена эстремистская суполка с зарплатами в несколько тысяч доллларов в месяц на представительстве LG. Участие в беспорядках, акциях и маршах, демонстрация запрещённой символики на дорогих мерседесах, помойные комментарии и призывы. А у одной персоны обнаружены боевые патроны к пистолету Макарова», – так звучит комментарий силовиков.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.