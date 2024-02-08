Последнее обновление: 08.02.2024 12:30

Прокуратура просит до 25 лет лишения свободы по делу «BYPOL»

Прокуратура Беларуси в рамках заочного рассмотрения дела просит наказать участников BYPOL, «Сітуацыйна-аналітычнага цэнтра» и «Мобилизационного плана «Перамога»сроками до 25 лет лишения свободы и крупными штрафами.

В частности, обвинение просит осудить Александра Азарова на 25 лет и штрафом в размере 400 тыс. рублей, Матвея Купрейчика – на 12 лет и 220 тыс. рублей, Владимира Жигаря – 12 лет и 200 тыс. рублей, Игоря Лобана – 12 лет и 200 тыс. рублей, Олега Талерчика – 12 лет и 40 тыс. рублей), Андрея Остаповича – 11 лет и 200 тыс. рублей.

Наказание, по мнению прокуратуры, они должны отбывать в колонии усиленного режима.

Власти Беларуси обвиняют указанных граждан в измене государству, организации акта терроризма, действий с целью захвата власти, создании и руководстве экстремистским формированием.

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