Следственный комитет в 2023 году передал в суды свыше 1,3 тыс. «экстремистских» дел

Следственный комитет Беларуси в 2023 году завершил расследование свыше 1,3 тыс. дел экстремистской направленности, сообщил глава ведомства Дмитрий Гора на заседании коллегии.

"В истекшем году прокурору для направления в суд передано более 1 300 таких дел. Активно применяется институт специального досудебного производства, в рамках которого окончено производство по 12 уголовным делам в отношении 31 лица", - заявил Гора.

Он также сообщил, что в бюджет поступило более 37 млн. белорусских рублей от граждан, «совершивших финансирование экстремистской деятельности, однако явившихся с повинной и загладивших причиненный вред».