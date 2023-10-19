В Беларуси прошла проверка боевой готовности наемников-ветеранов МВД

В Беларуси прошла внезапная проверка боевой готовности добровольческих подразделений, состоящих из военнослужащих, ранее проходивших службу в спецподразделениях МВД и внутренних войск, сообщила пресс-служба МВД РБ

«Более 500 бойцов добровольческого отряда "Смерч" и ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД "Честь" на протяжении нескольких дней оттачивали свои навыки по огневой, тактической, медицинской подготовке. Добровольцы отрабатывали тактические передвижения на поле боя, действия на специальном транспорте, изучали новые виды вооружения, проводили разведку местности с помощью БЛА», - говорится в сообщении ведомства.

«…в настоящее время прорабатывается вопрос присвоения по результатам сборов очередных воинских званий», - также сказано в сообщении.

Проверка проводилась по поручению Лукашенко.