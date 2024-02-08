В Багдаде ликвидирован лидер группировки «Катаиб Хезболла»

В Багдаде убит лидер поддерживаемой Ираном шиитской группировки «Катаиб Хезболла» Абу Бакир аль-Саади.

Он с двумя охранниками находился в машине, попавшей под удар американского беспилотника. Все трое погибли, сообщает BBC.

В Пентагоне заявили, что Абу Бакир аль-Саади несет ответственность за организацию нападений на американских военных в регионе.

США обвиняют иракскую группировку «Катаиб Хезболла», которую они считают террористической, в частности, в нападении на американскую базу в Иордании, в результате которого в январе погибли три американских военнослужащих.

Основанная после вторжения США в Ирак военизированная шиитская «Катаиб Хезболла» является одной из ключевых среди тех близких к Ирану группировок, которые в последние месяцы обстреливали американские базы в регионе.

По заявлению США, «Катаиб Хезболла» тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и неоднократно получала помощь и поддержку Ирана, которую использовала для нападений на коалиционные силы.