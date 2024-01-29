Трое военных США погибли во время атаки связанных с Ираном боевиков в Иордании

Трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

Байден возложил ответственность за нападение на поддерживаемые Ираном группировки.

"Хотя мы все еще собираем факты этой атаки, мы знаем, что она была осуществлена радикальными поддерживаемыми Ираном боевыми группировками, действующими в Сирии и Ираке", – сказал Байден в своем заявлении.

По меньшей мере 34 военнослужащих проходят обследование на предмет контузий, сообщил Reuters американский чиновник.

"Пока мы все еще собираем факты, это, несомненно, дело рук поддерживаемой Ираном группировки боевиков", – сказал второй чиновник.

Погибшие стали первыми жертвами среди американских военнослужащих в регионе с начала войны в Газе. Байден заявил, что нападение произошло в субботу вечером.

Атака стала серьезной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке, где война вспыхнула в Газе после нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Мы продолжим их преданность борьбе с терроризмом. И не сомневайтесь – мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и тем способом, который мы выберем", – заявил Байден о погибших военнослужащих.