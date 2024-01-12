США требуют от Ирана немедленно освободить захваченный греческий танкер

Соединенные Штаты осудили захват Ираном греческого нефтяного танкера St Nikolas у берегов Омана и потребовали, чтобы он немедленно освободил судно с экипажем.

Об этом на брифинге 11 января заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.

Представитель Госдепа подчеркнул, что иранские власти "должны немедленно освободить судно и его экипаж".

"Это незаконный захват коммерческого судна является лишь последним действием самого Ирана или при его содействии, направленным на подрыв международной торговли. Такие действия лишь добавят неопределенности для коммерческого судоходства, региональной и мировой экономики", – добавил он.

На вопрос о шагах, которые США могут предпринять в случае отказа Ирана отпустить танкер, Патель уклонился от конкретных заявлений.

"Важно четко заявить, что Соединенные Штаты продолжают решительно придерживаться наших санкций в отношении Ирана", – отметил спикер Государственного департамента.

Ранее Военно-морские силы Ирана заявили, что взяли под свой контроль судно St Nikolas, которое принадлежит Греции и ходит под флагом Маршалловых островов. На его борту находились 19 членов экипажа – 18 филиппинцев и один гражданин Греции, капитан, а оно перевозило 145 тысяч кубометров нефти из Ирака в Турцию.