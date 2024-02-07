Спикер Сейма Польши пригрозил последствиями депутатам ПиС за столкновения с охраной

Спикер Сейма Польши Шимон Головня заявил, что видеозапись столкновений под парламентскими стенами с участием депутатов до недавнего времени правящей партии "Право и справедливость" тщательно исследуют и это может иметь для них последствия.

Утром лишенные мандатов экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский и бывший заместитель министра Мацей Вонсик попытались попасть в Сейм вместе с группой депутатов оппозиционной партии "Право и справедливость". Охрана спикера не впустила их непосредственно в помещение Сейма, в результате чего произошли столкновения

Головня сказал в комментарии СМИ, что видеозапись с камер наблюдения тщательно исследуют.

"Никто не должен толкать, давить, нарушать неприкосновенность охраны Сейма. Допускаю, что для депутатов, которые прибегают к таким действиям, будут соответствующие последствия", – заявил он.

Головня добавил, что политические оппоненты могут спорить в словесной форме и не соглашаться друг с другом, но должны уважать охранников парламента.

"Ни депутат, ни член Сената или спикер Сейма не имеет права толкать охранника, касаться его формы, бороться с ним. Это должно быть четко зафиксировано: мы поддерживаем охрану Сейма", – заявил спикер.

Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.