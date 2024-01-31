Премьер Польши допускает досрочные выборы на фоне споров с президентом

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможности досрочных парламентских выборов, если его проект бюджета будет заблокирован, сообщает Bloomberg.

Комментарии Туска являются ультиматумом президенту Анджею Дуде, который может подать закон о бюджете на 2024 год в Конституционный трибунал Польши, а не утвердить его, фактически заблокировав первый большой законодательный пакет нового премьер-министра.

"Если президент Дуда хочет каким-то образом помешать правительству выплачивать людям деньги, то, возможно, я и мои партнеры по коалиции примем решение немедленно сократить срок полномочий парламента и назначить новые выборы", – сказал Туск.

По словам польского премьера, направление бюджета, который включает ряд повышений заработной платы для работников государственного сектора, в том числе учителей, в суд было бы "нерациональным".