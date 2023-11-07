Туск проводит консультации с партнерами по оппозиции

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск, которого объединенные оппозиционные партии выдвинули кандидатом в премьер-министры, отреагировал на решение президента Анджея Дуды вручить мандат действующему главе правительства Матеушу Моравецкому.

На встрече с избирателями во Вроцлаве в понедельник, Туск сообщил, что отправится в Варшаву, чтобы встретиться с лидерами оппозиционных партий, поддержавших его кандидатуру.

"У меня впереди дорога, снова эти более четырех часов. Сегодня в Варшаве – из-за решения президента Дуды – я еще должен встретиться со своими партнерами", – прокомментировал лидер "Гражданской коалиции".

Председатель Польской крестьянской партии, входящей в оппозиционный блок "Третий путь", Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь отметил, что решение президента не влияет на работу объединенной оппозиции.

"Большинство (нашей работы. – Ред.) известно, и мы спокойно выполняем свою работу. Партии Сенатского пакта готовы взять на себя ответственность за Польшу", – добавил он.

Президент Польши Анджей Дуда ранее в понедельник объявил, что поручит формирование нового правительства после парламентских выборов 15 октября действующему премьер-министру от партии власти "Право и справедливость" Матеушу Моравецкому.

По словам Дуды, он принял решение поручить формирование правительства сначала именно Моравецкому как представителю партии, получившей наибольшее количество голосов на выборах, "после спокойного анализа и консультаций".

"Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой фракция-победитель первой получает возможность сформировать правительство", – подчеркнул он.

Параллельно Дуда объявил, что предложит Сейму назначить своим маршалком Марека Савицкого из Польской народной партии, который избирается в парламент более 30 лет.

Вопрос назначения спикера и премьера нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть на первом заседании 13 ноября.

Хотя ПиС и имеет наибольшее представительство в Сейме, она не смогла заручиться достаточной поддержкой голосов, чтобы гарантировать себе большинство. Поэтому с большой вероятностью в случае провала попыток Моравецкого сформировать правительство это право перейдет к оппозиции.