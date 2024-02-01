Нефть дорожает после снижения цен накануне

Цены на нефть 1 февраля восстанавливаются после падения накануне, когда данные о запасах в США показали рост.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $80,84 за баррель, что на $0,29 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. 31 января эти контракты подешевели на $1,95 до $80,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,3 до $76,15 за баррель. По итогам предыдущих торгов, стоимость этих контрактов упала на $1,97 до $75,85 за баррель.

В январе цены на нефть выросли впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море и ответных мер со стороны США и их союзников. Brent подорожала в течение месяца на 6,1%, WTI - на 5,9%.