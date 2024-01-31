Из-за напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть завершают январь ростом

Цена на нефть 31 января снизились, но завершают месяц ростом впервые с сентября на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляла $82,64 за баррель, что на $0,23 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Апрельские фьючерсы на Brent подешевели в ходе торгов на $0,23 (0,28%), до $82,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март снизились в цене к этому времени на $0,21 (0,27%), до $77,61 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,04 (1,4%), до $77,82 за баррель.

В январе цены на нефть поднялись более чем на 7% в связи с нападениями хуситов на суда в Красном море и ответными мерами США и их союзников.

В выходные стало известно о гибели трех американских военных из-за атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона является фактором поддержки рынка.