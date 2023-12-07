Нефть дорожает после падения до самого низкого уровня за пять месяцев

Цены на нефть марки Brent выросли до $74,69 за баррель после падения накануне до минимумов с июля.

Цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,69 за баррель, что на $0,39 выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Кроме того, фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $0,38 до $69,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $2,94 до $69,38 за баррель.

Цены как на Brent, так и на WTI снизились по итогам пятой сессии подряд, опустившись до минимума с конца июня.

Негативом для нефтяного рынка, кроме всего прочего, стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как ранее разница составляла $4.