Эсминец США сбил выпущенную хуситами противокорабельную ракету

Йеменские повстанцы-хуситы накануне выпустили крылатую ракету из подконтрольных им районов Йемена в сторону Красного моря, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"30 января, примерно в 23:30 (по времени Саны), поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили одну противокорабельную крылатую ракету из подконтрольных им районов Йемена в сторону Красного моря", – говорится в сообщении.

Ракета была сбита американским эсминцем USS Gravely. Перед этим хуситы заявили, что атаковали эсминец ВМС США, но это заявление сразу было опровергнуто представителем американского оборонного ведомства.