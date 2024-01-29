Последнее обновление: 29.01.2024 13:13

Йеменские хуситы атаковали корабль ВМС США в Аденском заливе

Йеменские мятежники-хуситы запустили ракету в сторону корабля ВМС США в Аденском заливе, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя группировки бригадного генерала Яхью Сари.

Сари заявил, что хуситы запустили ракету по кораблю Lewis B. Puller накануне вечером. Отмечается, что задачей корабля является оказание логистической поддержки ВМС США, передает Интерфакс.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы в свою очередь стали обстреливать суда в Красном море.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

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