США готовятся к длительной кампании против хуситов

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене после того, как 10-дневные удары не смогли остановить нападения группировки на торговые суда в Красном море.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица.

По данным издания, в минувшую среду Белый дом собрал чиновников, чтобы обсудить варианты дальнейших действий в ответ на действия поддерживаемого Ираном движения, которое пообещало продолжать атаковать корабли, несмотря на почти ежедневные операции по уничтожению радаров, ракет и беспилотников.

Представители администрации Байдена на условиях анонимности описали свою стратегию в Йемене как попытку подорвать военный потенциал хуситов настолько, чтобы ограничить их способность атаковать судоходство в Красном море и Аденском заливе или, как минимум, обеспечить достаточный сдерживающий фактор, чтобы судоходные компании, возобновили отправку судов по этому региону.

"Мы имеем четкое представление о том, кто такие хуситы, и об их мировоззрении. Поэтому мы не уверены, что они немедленно остановятся, но мы, безусловно, пытаемся ослабить и уничтожить их возможности", – сказал высокопоставленный чиновник президентской администрации.

Официальные лица говорят, что не ожидают, что операция растянется на годы, как в Ираке, Афганистане или Сирии. В то же время они признают, что не могут назвать дату завершения операции или дать оценку того, когда военный потенциал группировки будет достаточно ослаблен.

В рамках этих усилий военно-морские силы США также работают над перехватом поставок хуситам оружия из Ирана.

"Мы не пытаемся победить хуситов. У нас нет желания вторгаться в Йемен. Мы хотим ослабить их способность совершать подобные нападения в будущем, а это предполагает нанесение ударов по инфраструктуре, которая делает возможными такие нападения, а также по их силам и средствам на высшем уровне", – сказал неназванный дипломат.

В США надеются, что удары в сочетании с кампанией по перехвату контрабандного оружия постепенно лишат хуситов мощного вооружения.

В то же время некоторые американские чиновники опасаются, что вмешательство американских военных, может свести на нет трудно добытые дипломатические достижения, направленные на прекращение войны в Йемене, или ухудшить и без того ужасную гуманитарную ситуацию в самой бедной стране арабского мира.

В Госдепе и Агентстве США по международному развитию беспокоятся, что хуситы расширят свои удары по саудовским объектам, в частности нефтеперерабатывающим заводам, и подорвут усилия, направленные на достижение мирного урегулирования, которое положит конец девятилетней войне в Йемене.

Чиновники США также обеспокоены тем, что атакуя хуситов, Соединенные Штаты втянулись в конфликт без стратегии выхода из него и с ограниченной поддержкой со стороны ключевых союзников. В частности, самые мощные партнеры США в Персидском заливе, например, Катар не поддержали американскую операцию.