Последнее обновление: 30.01.2024 13:20

Беларусь опустилась на 7 мест в Индексе восприятия коррупции

Беларусь занимает 98 место среди 180 стран в текущем Индексе восприятия коррупции, набрав 37 баллов из 100 возможных.

По сравнению с прошлым годом Беларусь потеряла два балла и опустилась на 7 мест.

Первые места рейтинга занимают Дания (90 баллов), Финляндия (87 баллов), Новая Зеландия (85 баллов) и Норвегия (84 балла). Внизу рейтинга находятся Южный Судан, Венесуэла и Сирия (13 баллов), а также Судан, занявший последнее место в рейтинге (11 баллов).

Индекс восприятия коррупции, составляемый "Transparency International" – одно из самых известных в мире исследований восприятия коррупции, показывающее, как различным странам мира удается контролировать коррупцию.

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