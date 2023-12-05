В Минске частная компания оштрафована в рамках дела о коррупции

Экономический суд Минска наложил штраф на частную компанию, руководитель которой был признан виновным в даче взяток.

Штраф составил 50 базовых величин или 1850 рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«Установлено, что приговором суда Первомайского района Минска руководитель предприятия железнодорожного транспорта осужден по ч.2 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь за получение взяток, а представитель частной коммерческой организации – по ч.2 ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь за дачу взяток. Незаконные вознаграждения передавались за содействие при проведении конкурсных процедур по закупке услуг, связанных с уборкой железнодорожных станций и остановочных пунктов, мойкой окон, а также своевременной оплатой выполненных работ. В результате таких противоправных действий компания получила существенную прибыль», - поясняет Генпрокуратура.

Отмечается, что при наложении штрафа учтено, что представитель данного юридического лица «активно способствовал установлению всех обстоятельств преступления и правонарушения».