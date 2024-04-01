Последнее обновление: 01.04.2024 15:16

Силовики задержали за взятку замгендиректора одного из предприятий легпрома

Оперативники управления ГУБОПиК МВД по Могилевской области за получение взятки задержали 46-летнего замгендиректора одного из предприятий легкой промышленности, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«…в конце марта фигурант договорился о получении от руководителя московской фирмы-партнера процента за бесперебойную отгрузку продукции. Свои "услуги" оценил в два миллиона российских рублей. Опасаясь быть задержанным, отправил за деньгами родственника. Сразу после получения взятки мужчину задержали, следом - и самого чиновника», - говорится в сообщении.

«По местам их жительства изъяты денежные средства в сумме, эквивалентной 30 тысячам долларов, а также пять дорогостоящих автомобилей», - сказано в сообщении.

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