Лукашенко сменил министра здравоохранения

Лукашенко назначил на должность министра здравоохранения Беларуси Александра Ходжаева вместо Дмитрия Пиневича, сообщила пресс-служба Лукашенко.

До данного назначения Александр Ходжаев возглавлял РНПЦ психического здоровья, а ранее работал в главном управлении организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.

"Хочу подчеркнуть, чтобы люди знали, и вы понимали, что здесь речь не идет о каком-то освобождении Пиневича от занимаемой должности. Просто я его вижу в другой должности. Он будет работать в другой должности. Человек он молодой, энергичный. Поэтому никто не собирается его отпускать на покой, образно говоря", - заявил сам Лукашенко.