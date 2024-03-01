Последнее обновление: 01.03.2024 16:59

Лукашенко обсудил кадровые перестановки на предприятиях управления делами президента

Лукашенко 1 марта принял с докладом управляющего делами Юрия Назарова, обсудив с ним кадровые перестановки на предприятиях, входящих в структуру управления.

"В двух словах итоги. Прежде всего, где плохо. Героизм я знаю. А вот где плохо? И кадры - Вы предлагали обсудить этот вопрос", - сказал Лукашенко в протокольной части доклада.

Назаров доложил, что в целом по Управлению делами сработали неплохо, но в оценке ситуации "дошли" до каждого предприятия и выявили имеющиеся недостатки.

"Мы провели итоговое заседание коллегии и разобрались. Посмотрели не в целом "температуру по больнице", а по конкретным предприятиям", - сказал он.

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