Лукашенко подписал закон о запрете рекламы учебы и работы за границей

Лукашенко подписал закон с поправками в регулирование рекламного рынка, который вводит запрет на рекламу учебы и работы за рубежом.

Исключение составляет реклама на сайтах организаций и ИП, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Беларуси и оказывающих услуги на направлению на обучение за пределами страны. При этом реклама об обучении за пределами Республики Беларусь должна размещаться в точном соответствии с согласованным текстом и только на сайте в сети интернет, указанном рекламодателем в заявлении о согласовании в Минобразования и МВД.

Документ также вводит ограничения на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков, в частности, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в изданиях и продукции СМИ, предназначенных для лиц младше 18 лет.

При этом, закон разрешает размещение рекламы алкогольных напитков на радио и ТВ в период с 23:00 до 07:00. В ночное время также сокращается на час продолжительность запрета рекламы игорных заведений и азартных игр на телевидении и радио. В настоящее время запрет действует с 07:00 до 22:00.