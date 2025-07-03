Последнее обновление: 03.07.2025 14:44

Тайваньский гигант Compal запускает в Польше первое в Европе предприятие

Тайваньский концерн Compal, крупнейший мировой производитель электроники, объявил о завершении первого этапа строительства своего предприятия в Польше.

Выпуск продукции в производственных цехах в городе Челядзь, Силезское воеводство, планируется начать до конца этого года.

Концерн Compal является производителем компонентов для ноутбуков многих мировых брендов и автомобильной электроники. «Именно с этим вторым сегментом компания возлагает большие надежды на расширение в Европе», - сообщает агентство Taiwan News.

В Челядзи будут выпускаться электронные блоки управления и датчики для передовых систем поддержки рулевого управления. К концу года будет построено семь полностью автоматизированных сборочных линий. Это первое предприятие концерна Compal в Европе.

Компания объявила, что в Европе также будут созданы команды по развитию бизнеса и технологической поддержке.



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