Поставки электромобилей Tesla во II квартале снизились на 13,5%

Американская Tesla во II квартале 2025 года сократила поставки на 13,5% относительно того же периода прошлого года - до 384,122 тыс. электромобилей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в том числе продажи бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 373,728 тыс., остальных - 10,394 тыс.

Аналитики в среднем оценивали поставки в целом на уровне 386 тыс. автомобилей, пишет The Wall Street Journal. Респонденты FactSet прогнозировали 387 тыс., Visible Alpha - 394,4 тыс.

Падение поставок на 13,5% стало наихудшим в истории компании. При этом сокращение было зафиксировано по итогам второго квартала подряд.

Производство автомобилей Tesla в апреле-июне уменьшилось на 0,1% - до 410,244 тыс.

Компания опубликует полную финансовую отчетность за второй квартал 23 июля, говорится в сообщении.

С начала текущего года рыночная стоимость автопроизводителя упала на 25,5% (до $967 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 4,6%.