Google и Commonwealth Fusion Systems построят первую термоядерную электростанцию

Компания Google в сотрудничестве с американским стартапом Commonwealth Fusion Systems (CFS) анонсировала строительство первой в мире термоядерной электростанции ARC мощностью 200 мегаватт.

CFS планирует возвести объект в округе Честерфилд, штат Вирджиния, к началу 2030-х годов, сообщил портал PR Newswire.

Термоядерный синтез, в отличие от ядерного деления, не производит долгоживущих радиоактивных отходов и использует практически неисчерпаемое топливо — изотопы водорода. Если эта технология станет коммерчески жизнеспособной, она может обеспечить человечество чистой энергией на тысячи лет вперед.

CFS, созданный при участии Массачусетского технологического института (MIT), намерен создать первый экспериментальный реактор SPARC, который должен доказать возможность получения чистой термоядерной энергии к 2025–2026 году. Ключевым элементом станции ARC станут уникальные магниты. ARC — это коммерческая версия будущей станции, строительство которой начнется во второй половине 2030 года.

Первые тесты подтвердили стабильность работы реактора даже при температурах, близких к абсолютному нулю (−253 градуса по Цельсию). Инженеры CFS успешно протестировали систему управления плазмой, достигнув рекордного времени удержания в пять секунд при температуре 100 миллионов градусов, что в десять раз превышает показатели предыдущих экспериментов.

Представитель Google заявил, что партнерство с CFS поможет ускорить переход к безуглеродной энергетике. Корпорация как крупный потребитель электроэнергии для своих дата-центров давно заинтересована в стабильных и экологичных источниках и уже инвестировала в CFS через свой фонд Google Ventures в 2021 году.

CEO CFS Боб Мамгаард отметил, что хотя сейчас компания сосредоточена на запуске SPARC, в перспективе ARC сможет конкурировать с традиционной энергетикой. Эксперты считают, что, несмотря на огромный потенциал, термоядерный синтез остается экспериментальной концепцией, но интерес таких гигантов, как Google, дает надежду на скорый прорыв.