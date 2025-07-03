Чехия категорически против новой климатической цели ЕС до 2040 года

Власти Чехии раскритиковали предложения Европейской комиссии по сокращению выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года. Об этом информирует Euractiv.

Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что Чехия не соглашается с установлением очередной климатической цели.

"Мы считаем, что существующие климатические цели уже установлены и должны быть достигнуты разумным образом, с корректировкой некоторых мер, о которых мы договорились, чтобы не поставить под угрозу конкурентоспособность", – сказал он во время пресс-конференции в среду.

Он предупредил, что без учета благосостояния и экономических аспектов "мы не получим общественной поддержки для климатических целей".

Министр охраны окружающей среды Петр Гладик и депутат Европарламента Томаш Здеховский также раскритиковали план как нереалистичный, экономически вредный и не прошедший надлежащих консультаций.

"Это предложение нереалистично для Чехии", – заявил Гладик, призвав к четкой оценке влияния на отдельные сектора и большей поддержке со стороны ЕС.

Здеховский со своей стороны предупредил о серьезных политических последствиях.

"Я думаю, что если Европейская комиссия не хочет быть отправлена в отставку на следующей неделе в Страсбурге и не хочет, чтобы мы были очень разозлены на некоторых комиссаров, то я искренне верю, что она отзовет это предложение", – сказал он.

"Вся Европейская комиссия сошла с ума. Большинство депутатов Европарламента из разных политических фракций возмущены", – добавил он, предупредив, что комиссия рискует потерять поддержку партий правоцентристского направления.

Европейская комиссия 2 июля предложила внести изменения в Климатический закон ЕС, установив новую цель на 2040 год – сокращение выбросов парниковых газов на 90% от уровня 1990 года.