В мае годовые цены производителей в еврозоне и ЕС подросли на 0,3%

В мае 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда их падение составляло 2,2%. Об этом свидетельствуют данные Евростата (Eurostat).

По сравнению с маем прошлого года цены выросли на 0,3%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце уменьшились также на 0,6% после снижения на 2,1% в апреле. В годовом выражении цены увеличились на 0,4%.

Наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции за месяц было зафиксировано в Болгарии (-3,7%), Греции (-1,9%), Хорватии и Финляндии (-1,6%). Рост наблюдался на Кипре (1%), Латвии, Люксембурге и Словении (0,1%).

В годовом выражении наибольший рост был отмечен в Болгарии (7,8%), Греции (6,4%) и Венгрии (3,9%). Наибольшее снижение зафиксировано в Португалии (-2,8%), Литве (-2,5%) и Финляндии (-2,0%).