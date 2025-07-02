ЕС мало делает для уменьшения зависимости от китайских редкоземельных металлов

Законодательство Евросоюза не способствует уменьшению зависимости Европы от китайских редкоземельных металлов и продукции. Об этом пишет The Guardian.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещала еще в марте, что ЕС будет способствовать внутреннему производству, чтобы избежать стратегических зависимостей, особенно от производства аккумуляторов. Но многие производители компонентов ежедневно сталкиваются с более дешевой китайской альтернативой, пишет издание.

Стефан Шерер, руководитель немецкой компании AMG Lithium, которая производит литий-гидроксид для аккумуляторов, критикует закон ЕС о критических сырьевых материалах 2024 года (CRMA), который считается основой стратегии ЕС по уменьшению зависимости от Китая.

По его словам, закон имеет пробелы. И отличается от законодательных изменений в США, где производителей побуждают покупать сырье локально.

"К сожалению, он не предусматривает стимулирования добычи в Европе. Это совершенно противоположно США, где вы должны иметь определенный процент материалов, произведенных на территории США, которые считают критически важными", - цитирует промышленника The Guardian.

"Мы имеем намерения, но ничего конкретного. Вам не нужно платить, если вы покупаете не в ЕС, так зачем вам это делать? Вместо этого вы просто продолжаете покупать из Китая", - пояснил Шерер.

Китай имеет почти 20-летнее преимущество над Европой. Он перерабатывает 60% мировых запасов лития на своей территории и контролирует 60% мирового производства компонентов для аккумуляторов, что дает ему доминирующую позицию на рынках, говорится в публикации.

AMG Lithium - первый завод в ЕС, производящий литий гидроксид, который используется во многих автомобильных аккумуляторах. Завод в бывшей Восточной Германии открылся в прошлом году и намерен производить 20 тыс тонн литий-гидроксида в год. Этого хватит для обеспечения компонентами 500 тыс электромобилей.

Однако, в долгосрочной перспективе производитель видит угрозу со стороны Китая. И те европейские производители, которые работают в секторе критических сырьевых материалов, нуждаются в защите, ведь теперь им нужно время, чтобы догнать китайских конкурентов, сказал Шерер.

Он выступает за временные тарифы или налоговые льготы, чтобы стимулировать тех, кто покупает литий, кобальт, никель и графит, произведенные в ЕС. Или даже пригласить Китай инвестировать в ЕС при условии, что они будут нанимать европейцев.