Последнее обновление: 04.07.2025 12:13

Тайвань спустил на воду корвет-невидимку собственной постройки

Церемония спуска на воду корвета собственной разработки, построенного по стелс-технологии, прошла на Тайване. Об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что церемония проходила в закрытом режиме.

По данным источников издания, корабль, получивший название "Даньцзян", будет передан военно-морским силам острова в следующем году после дополнительных испытаний. На вооружении Тайваня уже находятся шесть корветов-невидимок. "Даньцзян" стал первым из второй партии усовершенствованных корветов этого класса, всего должно быть построено пять таких кораблей.

Газета уточняет, что корвет, построенный по схеме катамарана, имеет длину 60,4 м, ширину 14 м, скорость хода 30 узлов и дальность плавания более 1800 морских миль. Он вооружен противокорабельными и зенитными ракетами различных типов, а также автоматической пушкой.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование