Тайвань спустил на воду корвет-невидимку собственной постройки

Церемония спуска на воду корвета собственной разработки, построенного по стелс-технологии, прошла на Тайване. Об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что церемония проходила в закрытом режиме.

По данным источников издания, корабль, получивший название "Даньцзян", будет передан военно-морским силам острова в следующем году после дополнительных испытаний. На вооружении Тайваня уже находятся шесть корветов-невидимок. "Даньцзян" стал первым из второй партии усовершенствованных корветов этого класса, всего должно быть построено пять таких кораблей.

Газета уточняет, что корвет, построенный по схеме катамарана, имеет длину 60,4 м, ширину 14 м, скорость хода 30 узлов и дальность плавания более 1800 морских миль. Он вооружен противокорабельными и зенитными ракетами различных типов, а также автоматической пушкой.