Внешний долг Грузии достиг 74,2% от ВВП

Совокупный внешний долг Грузии по состоянию на 31 марта 2025 года достиг $25,5 млрд, что составляет 74,2% от ВВП за последние четыре квартала. Об этом сообщил Национальный банк Грузии.

В первом квартале 2025 года внешний долг Грузии увеличился на $300,4 млн.

Из общего объема $11 млрд приходится на долг государства, из которых $8,5 млрд - долг правительства, $822,8 млн - обязательства Национального банка, $449 млн и $1,2 млрд - долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.

По данным регулятора, 88,6% внешнего долга номинированы в иностранной валюте.