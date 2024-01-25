Лукашенко подправил правила проведения рекламных игр

Лукашенко подписал указ №29, который вносит изменения в правила проведения рекламных игр, сообщила пресс-служба Лукашенко.

В частности, введен запрет на рекламу таких игр до опубликования организатором в печатном средстве массовой информации правил проведения. Запрещается также участие в рекламной игре лиц, занимающих руководящие должности в организациях, которые участвуют в формировании призового фонда.

Кроме того, установлен запрет на выдачу выигрышей победителям рекламной игры и их наследникам, включенным в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Введена обязанность организаторов при проведении рекламной игры в сети Интернет использовать только зарегистрированные в соответствии с законодательством Беларуси интернет-ресурсы. Срок осуществления административной процедуры по государственной регистрации рекламной игры сокращен с 15 до 10 дней. Установлен упрощенный порядок проведения рекламных игр, призовой фонд которых не превышает 40 базовых величин.