Китай выступает против "законов джунглей" и отстаивает общие интересы стран Глобального Юга

Китайские власти проводят политику мирного развития и отстаивают общие интересы всех развивающихся стран, или как их еще называют – Глобального Юга. Об этом заявил вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн в своем выступлении на открытии 13-го Глобального форума мира в пекинском университете Цинхуа.

«Китай всегда будет стоять на стороне развивающихся стран, защищать их законные права и интересы, идти вместе с ними по пути модернизации», - сказал Хань, которого цитирует Укринформ.

По его словам, независимо от колебаний международной обстановки, Китай последовательно придерживается мирного пути развития, твердо отстаивает мир во всем мире и вносит свой вклад в общее движение международного сообщества вперед.

«Китай против гегемонии, односторонности и выстраивания международных отношений по «закону джунглей». Китай стремится к открытому сотрудничеству и совместному развитию", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Он убежден, что экономическая глобализация – это необратимый исторический процесс, и мир никогда не вернется в состояние изоляции и разделения, а единственный способ достичь общего процветания – взаимовыгодное сотрудничество.

«Таможенные и торговые войны не приносят ничего хорошего, а односторонние действия и протекционизм не имеют будущего и в итоге только вредят общим интересам всех стран. Поэтому всем государствам необходимо приложить совместные усилия для поддержания многосторонней торговой системы, стабильных цепочек поставок и устойчивого роста мировой экономики», - сказал Хань.

Следует отметить, что к развивающимся странам относятся страны, в которых доход на душу населения и ВВП низок по сравнению с доходами в развитых странах, таких как США, Япония, Германия и т.д., и которые находятся в процессе промышленного развития. В таких странах проживает более 80% населения планеты.

Китай, несмотря на то что является второй по величине экономикой в мире, также считается развивающейся страной, а Пекин категорически отказывается повышать статус КНР до уровня развитой мировой державы.