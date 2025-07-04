Последнее обновление: 04.07.2025 12:13

Украину избрали в Совет Продовольственной программы ООН

Категории: ООН Украина

Украина избрана в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) на конференции в Риме 4 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X (ранее Twitter).

«Еще одно весомое достижение Украины в системе ООН. Сегодня утром в Риме Украину избрали в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)", - написал он.

Он также отметил, что Россия и Беларусь не смогли попасть в Совет, «хотя очень старались».

Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) является одним из главных органов этой организации, отвечающим за вопросы продовольствия и сельского хозяйства на глобальном уровне. В его состав входят 49 стран-членов, избранных конференцией ФАО. Совет выполняет определенные функции, делегированные ему конференцией, и назначает должностных лиц, за исключением председателя.



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