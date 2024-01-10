Последнее обновление: 10.01.2024 17:46

Совбез Беларуси пересчитал установленные Украиной мины на границе двух стран

Украина установила свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин вдоль границы с Беларусью, утверждает глава Совбеза РБ Александр Вольфович.

"На сегодня мы насчитываем свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин, которые установлены на украинско-белорусской границе, разрушены практически все мосты, закрыты пункты пропуска", - сообщил данные пересчета Вольфович, посещая Мозырский погранотряд.

По его словам, "сами украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде, направляют оружие в сторону" Беларуси, допускают заходы на приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами.

"Украина стала разменной монетой у коллективного Запада. Еще до начала СВО политическое руководство присоединилось к санкциям, которые Запад ввел против Беларуси, закрыло воздушное пространство и запретило полеты нашей гражданской авиации через территорию Украины, нарушая все нормы международного права", - посетовал глава Совбеза РБ.

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