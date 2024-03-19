Власти Беларуси ограничили въезд на территорию трех граничащих с Украиной районов

В Беларуси временно ограничен въезд, вход и пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов, которые граничат с Украиной, говорится в сообщении Гомельского облисполкома.

«Для обеспечения пограничной безопасности временно ограничен въезд (вход), пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Выдача пропусков также приостановлена», - говорится в сообщении Гомельского облисполкома.

Кроме того, сообщается, что «Гомельская погрангруппа усилила меры по контролю за передвижением физических лиц в пограничной зоне».

«Мероприятия носят плановый характер. Контрольные функции сотрудники Гомельской погрангруппы будут осуществлять как на авто-, так и на железной дороге. Белорусы могут въезжать в пограничную зону по следующим документам: паспорт гражданина Республики Беларусь, водительское удостоверение, военный билет, служебное удостоверение. Для пребывания в пограничной зоне иностранным гражданам требуется пропуск, оформить который можно на едином портале электронных услуг», - утверждается в сообщении.