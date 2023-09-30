Украина призвала иностранных дипломатов не идти на поводу у режима Лукашенко

МИД Украины призвал представителей иностранного дипломатического корпуса игнорировать приглашение властей Беларуси и воздержаться от посещения мест «отдыха и обучения» вывезенных из Украины детей в Беларуси.

"Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия", - говорится в заявлении МИД Украины.

МИД Беларуси 22 сентября предложил организовать для иностранных дипломатов, аккредитованных в РБ, посещение мест содержания вывезенных из Украины детей. По информации украинского МИД, посещение детей из Лисичанска и Северодонецка планируется 4 октября.