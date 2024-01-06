Беларусь ратифицировала соглашение с РФ об автоперевозках

Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с РФ о международных автомобильных перевозках.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, подписанное в городе Москве 18 августа 2023 года", - говорится в законе.

Соглашение регулирует автоперевозки пассажиров и грузов между Беларусью и РФ, транзит по территориям стран, с территории третьего государства или на территорию третьего государства, каботажные автомобильные перевозки грузов.

Предусматривается постепенная отмена разрешительной системы в отношении перевозок грузов в третьи страны или из них.

В частности, с 1 января 2024 года не потребуется разрешение для перевозок грузов с территории или на территорию Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории, с 1 января 2025 года - с территории или на территорию государств - участников СНГ.

С 1 января 2026 года не нужны будут разрешения для перевозок с территории или на территорию Великобритании и государств Евросоюза, за исключением Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Франции, Польши, Финляндии, Швеции, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.

С 1 января 2028 года подобный режим начнет действовать для перевозок грузов третьих стран с территории одной стороны соглашения на территорию другой стороны.

С 1 января 2030 года полностью отменяется разрешительная система.