Биржа грузоперевозок ATI.SU помогает быстро найти подходящего посредника

В этой статье расскажем, какие сервисы могут быть полезны пользователям из Беларуси.

На ATI.SU грузоотправители предлагают свои грузы, а перевозчики - транспорт. Здесь легко подобрать груз под конкретный автомобиль и маршрут. Помогают заказчикам и исполнителям экспедиторы и диспетчеры.

Согласитесь, организовывать весь процесс транспортировки непросто. Некоторые транспортные компании обращаются к услугам внешних логистов, чтобы ускорить получение заказа. Намного удобнее, когда много разных посредников собрано на одном сайте. Биржа грузоперевозок предоставляет такую возможность!

Какие сервисы будут полезны пользователям из Беларуси:

- Поиск транспорта помогает за несколько минут найти машину для вашего груза, поисковая форма проста и удобна для заполнения.

- Поиск грузов - аналогичный предыдущему сервис, показывает все свободные на данный момент грузы.

- Расчёт расстояний покажет не только километраж от точки А до точки Б, но и рассчитает расход топлива и денежные затраты на него, время в пути, а также наличие платных дорог в маршруте.

- GPS-мониторинг позволяет наблюдать за перемещением груза в режиме реального времени и быть в курсе задержек или изменения запланированного маршрута.

Также можно добавлять на Биржу свои грузы и машины, чтобы потенциальные партнёры видели их и предлагали вам сотрудничество. С прочими возможностями вы можете ознакомиться самостоятельно, переходя по разным разделам Биржи.

О бесплатных и платных возможностях Биржи

Некоторые возможности доступны бесплатно, как только вы прошли регистрацию. Так, для организации перевозок по Беларуси вам не нужно платить, чтобы видеть все контакты в машинах или грузах.

Дополнительные возможности (например, 100% номеров телефонов в случае перевозки между странами) откроет лицензия «Международные грузы» за 37,5 белорусских рублей на 30 дней (перевозчикам) либо «Все машины» за 30,5 белорусских рублей на 30 дней (грузоотправителям).

Со всеми расширенными возможностями Биржи можно ознакомиться на странице «Цены и лицензии»

Если у вас остались вопросы, свяжитесь со специалистом ATI.SU в Беларуси: +375 44 799-95-95. Вам ответит Татьяна Солдатенко. Вы также можете отправить письмо на почту bel@ati.su. Присоединяйтесь к Бирже ATI.SU!