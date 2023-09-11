Грузоперевозчики из Беларуси ищут выгодные заказы на ATI.SU

Упростить и ускорить процедуру позволяют онлайн-биржи, например крупнейшая в странах СНГ Биржа грузоперевозок ATI.SU

Поиск партнёров в сфере логистики может быть длительным процессом; необходимо вести переговоры и переписку с несколькими потенциальными заказчиками, сопоставлять предлагаемые маршруты и ставки.

Упростить и ускорить процедуру позволяют онлайн-биржи, например крупнейшая в странах СНГ Биржа грузоперевозок ATI.SU. С 1998 года Биржа помогает участникам рынка логистики выстраивать выгодное сотрудничество. Сегодня 350 000 зарегистрированных участников использует ATI.SU. Ежедневно на сайте доступно около 350 000 грузов, более 200 000 грузоотправителей ищут транспорт.

Как перевозчику из Беларуси найти грузы по выгодной ставке на Бирже ATI.SU? Можно воспользоваться тендерами на перевозку груза сервисом «Поиск грузов» или добавить на Биржу свои машины и ждать отклика заказчиков. Расскажем о каждом варианте подробнее.

Добавление транспорта на ATI.SU

Создатели Биржи рекомендуют начать использование ATI.SU с добавления своих машин на сайт. После того как вы добавите машину, её увидят сотни тысяч грузовладельцев и смогут предложить вам грузы.

Как добавить транспорт на ATI.SU? Вначале зарегистрируйтесь на Бирже. Это быстрая и бесплатная процедура. Далее в шапке сайта ATI.SU нажмите на вкладку «Добавить машину». Внесите в открывшуюся форму данные, запрашиваемые системой:

о типе кузова,

о желаемом маршруте,

об оплате,

о контактном лице и другие.

В конце нажмите кнопку «Добавить». Так ваше транспортное средство появится в системе и будет доступно потенциальным партнёрам — грузовладельцам.

Поиск грузов

Не ждать предложений, а искать партнёров самостоятельно перевозчикам помогает сервис «Поиск грузов». На его странице представлена поисковая форма. В ней необходимо заполнить поля «Откуда» и «Куда», по необходимости ввести другие данные, затем нажать кнопку «Найти грузы». В выдаче появятся все доступные варианты.

Контакты в карточках грузов для перевозки по Беларуси доступны бесплатно зарегистрированным пользователям. Чтобы увидеть данные грузовладельца, желающего организовать международную отправку, понадобится лицензия «Международные грузы» за 37,5 белорусских рубля на 30 дней.

Напишите или позвоните подходящему потенциальному партнёру и договоритесь о сделке.

Участие в тендерах

Обеспечить себя крупными заказами можно, участвуя в тендерах. Пока по Беларуси их не очень много. Однако вы можете воспользоваться поисковой формой (гиперссылка на неё — во втором абзаце этого текста) и посмотреть предлагаемые варианты. Для участия в конкурсе понадобится лицензия «Тендеры», её стоимость на 30 дней — 22,5 белорусских рубля.

Если у вас возникнут вопросы по работе с Биржей, вы можете задать их представителю ATI.SU в Минске: +375 44 799-95-95, bel@ati.su — Солдатенко Татьяна Викторовна (пн. – пт., 9:00–18:00).