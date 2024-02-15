Грузовладельцы из Беларуси ищут машины на ATI.SU

Ищете машину для для грузоперевозки по Беларуси? Станьте участником крупнейшей на территории стран СНГ Биржи грузоперевозок ATI.SU. На Бирже заказчики размещают информацию о свободных грузах, а перевозчики — о свободных автомобилях.

Сервисы ATI.SU помогают найти партнёров, чьи условия сделки — маршрут, параметры транспорта/груза, ставка, — совпадают с вашими запросами.

Сегодня на Бирже зарегистрировалось уже более 350 000 пользователей из Беларуси, России, Казахстана и других государств. Читайте в этой статье, как грузовладельцу работать с сервисами Биржи.

Начало работы с Биржей

Основные способы поиска партнёра для грузовладельца:

- добавление своих грузов на Биржу и ожидание предложений от перевозчиков;

использование сервиса «Поиск транспорта».

Перед началом работы с Биржей зарегистрируйтесь в системе ATI.SU. Кнопка регистрации находится в правом верхнем углу сайта. Внесите свои данные: роль (например, грузовладелец), контакты, логин и пароль. Письмо для подтверждения регистрации придёт на указанный email.

Как добавить груз

Затем снова обратите внимание на верхнюю панель сайта, но уже на левую сторону. Вам нужна вкладка «Добавить груз». Если вы разместите свой груз на ATI.SU, заказчики смогут видеть его и предлагать сотрудничество.

Допустим, вы хотите отправить 18 тонн строительных материалов из Минска в Брест. Внесите эти и другие условия сделки в графы, укажите ваши контакты и нажмите кнопку «Добавить груз». Перевозчик, которому подходят ваши условия, откликнется.

Как найти машину

Если вам поступило мало откликов, поищите автомобиль самостоятельно на странице Поиска транспорта. Чтобы попасть на страницу сервиса, перейдите в раздел «Поиск машин», расположенный на верхней панели слева.

Заполните форму, внесите информацию о вашем грузе, параметрах искомой машины и маршруте. Все поля заполнять не обязательно. Так, достаточно указать начальную и конечную точку маршрута, чтобы получить список готовых к поездке машин.

Если результатов поисковой выдачи слишком много, уточните прочие детали — допустим, дату поездки и тип кузова. Можно указать конкретный день отправки груза, а можно выбрать интервал. Можно выбрать конкретные населённые пункты, а можно — страны.