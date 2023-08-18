Беларусь подписала с РФ соглашение о международных автомобильных перевозках

Беларусь и Россия подписали соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщила пресс-служба Минтранса РБ.

"Сегодня в Москве в рамках выполнения мероприятий союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка подписано соглашение о международных автомобильных перевозках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение позволит белорусским автоперевозчикам выполнять каботажные автомобильные перевозки грузов по территории России, а с 1 января 2030 года поэтапно перейти к полной безразрешительной системе на осуществление международных автомобильных перевозок грузов.