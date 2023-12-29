Последнее обновление: 29.12.2023 12:10

ГосТВ подтвердило облаву силовиков на участников велочата в Новополоцке

Государственное тв Беларуси подтвердило задержание в Новополоцке около 40 человек, связанных с чатом любителей велопробегов.

Как утверждает госпропаганда, велосипедисты «вынашивали и обсуждали планы по свержению действующей власти».

«К сожалению, наблюдается негативная тенденция вступления в закрытые, неизвестные чаты. Как показывает практика, цель создания таких сообществ несет деструктивный характер. Из примеров — чат любителей велопробегов. В данном чате начали публиковать различного рода призывы к выходу на несанкционированные мероприятия. Как следствие, данный чат превратился в сообщество, в котором вынашивали и обсуждали планы по свержению действующей власти неконституционным путем. По данному случаю правоохранительными органами было задержано более 30 человек», — сообщил в эфире показанный со спины «оперативный сотрудник».

Администратора чата привлекли к ответственности. Ранее, белорусские медиа связывали задержания с делом бывшего председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза на предприятии «Нафтан» Ольги Бритиковой.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование