В Беларуси силовики проводят массовые задержания в регионах

Белорусские правозащитники сообщают об облавах силовиков в регионах, в ходе которых отмечены массовые задержания в Пружанах, Пинске, Дзержинске.

В Пружанах 13 апреля задержали почти 20 человек. Людей обыскивали, проверяли телефоны, записывали на видео. Большинство затем были освобождены, но некоторые остались за решеткой в ожидании суда.

С прошлой недели, по данным правозащитников, силовики также проводят "зачистку" в Пинске: ходят по домам и на работу к людям, которые были привлечены к административной ответственности еще в 2020 году. С ними проводят "профилактические беседы", проводят "осмотр" дома и настоятельно предлагают показать телефон.

После облав в Дзержинске в начале апреля были задержано больше 40 человек. Более 10 человек остались в СИЗО по обвинению по 342-й статье.