В Минске за 2 недели марта задержаны не менее 45 человек

Не менее 45 человек были задержаны в Минске в рамках политического преследования в период с 1 по 14 марта 20223 года.

Такие данные публикуют волонтеры канала «Списки задержанных» (Окрестина + Жодино).

«Из открытых источников известно, что каждый день проводится до 20 обысков в квартирах тех, кто придерживается "антигосударственных взглядов". За прошедшую неделю около 100 человек были привлечены к административной ответственности (штраф, сутки). Возбуждено около 20 уголовных дел», - сообщили в пятницу волонтеры.