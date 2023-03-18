Последнее обновление: 18.03.2023 10:42

В Минске за 2 недели марта задержаны не менее 45 человек

Не менее 45 человек были задержаны в Минске в рамках политического преследования в период с 1 по 14 марта 20223 года.

Такие данные публикуют волонтеры канала «Списки задержанных» (Окрестина + Жодино).

«Из открытых источников известно, что каждый день проводится до 20 обысков в квартирах тех, кто придерживается "антигосударственных взглядов". За прошедшую неделю около 100 человек были привлечены к административной ответственности (штраф, сутки). Возбуждено около 20 уголовных дел», - сообщили в пятницу волонтеры.

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