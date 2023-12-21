Последнее обновление: 21.12.2023 14:51

Нацбанк Беларуси согласился принимать юань в качестве залога под кредитование банков

Нацбанк Беларуси включил китайский юань в перечень иностранных валют, в которых регулятор готов принимать гарантийные депозиты в качестве обеспечения кредитов, предоставляемых банкам на пополнение ликвидности.

Постановлением правления №444 от 13 декабря 2023 года Нацбанк также обновил ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов.

Документом дополнен перечень условий, при соблюдении которых регулятор принимает ценные бумаги в качестве обеспечения.

«…ценные бумаги не являются депозитарными облигациями», - сказано в постановлении. Кроме того, Нацбанк отказался от такого процентного показателя, как обеспеченность залога.

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