Население Беларуси в сентябре увеличило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за сентябрь 2023 года выросли на $131,8 млн. или 1,35% и на 1 октября составили $9897,3 млн.

В августе валютные депозиты сократились на $66,1 млн. или 0,67% после сокращения в июле на $178,3 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $321,8 млн. или 6,82%. Валютные депозиты населения на 1 октября 2023 года составили $4,3961 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,7179 млрд. В сентябре физлица сократили депозиты в банках на сумму $62,5 млн. или 1,40%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $538,0 млн. или 15,01% и на 1 октября 2023 года составили $3,0466 млрд. В сентябре срочные валютные депозиты населения сократились на $68,5 млн. или 2,20%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $216,2 млн. или 19,08%. На 1 октября 2023 года этот показатель составил $1349,5 млн. В сентябре переводные депозиты выросли на $6,0 млн. или 0,45%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $453,9 млн. или 17,03% и на 1 октября 2023 года составили $2,2118 млрд. В сентябре срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $233,8 млн. или 11,82%.