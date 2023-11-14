Лукашенко привел устав Нацбанка в соответствие с Конституцией

Лукашенко указом №353 от 14 ноября 2023 года привел устав Нацбанка в соответствие с Конституцией РБ и рядом законов.

Указом уточняется порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов Правления Нацбанка.

Также корректируются положения, касающиеся вопросов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, уточняются функции Нацбанка по государственному регулированию рейтинговой деятельности. Из Устава Нацбанка исключаются отдельные функции, уже закрепленные в Банковском кодексе.