Нацбанк Беларуси отобрал системно значимые банки на 2024 год

Нацбанк Беларуси определен перечень системно значимых банков на 2024 год, сообщила пресс-служба регулятора.

К группе системной значимости I отнесены ОАО ”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”Белагропромбанк“, ”Приорбанк“ ОАО, ЗАО ”Альфа-Банк“, ОАО ”Сбер Банк“.

К группе системной значимости II отнесены ОАО ”Банк БелВЭБ“, ОАО ”Белгазпромбанк“, ОАО ”Белинвестбанк“, ЗАО ”МТБанк“, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО ”БНБ-Банк“.

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.

В течение 2024 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.