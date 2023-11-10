Правозащитники призывают международные организации воздержаться от участия в IGF в Минске

Белорусские правозащитники призвали международные организации воздержаться от участия в Форуме по управлению интернетом (IGF.BY), который после продолжительного перерыва снова организуется в Минске.

Пятый по счету форум пройдет 15 ноября в Минске. Главным организатором мероприятия выступает компания hoster.by. Форум получил поддержку Министерства связи и информатизации и Министерства информации. В список международных партнеров мероприятия вошли RIPE NCC, ICANN и Internet Governance Forum Support Association.

Правозащитники отмечают, что с учетом политической ситуации в Беларуси, они не намерены осуждать национальных организаторов форума, однако считают необходимым обратить внимание международных партнеров на более широкие последствия их участия/

«Ликвидировано или находится в стадии ликвидации более 923 некоммерческих организаций, включая все независимые правозащитные организации. Журналистов, правозащитников и активистов продолжали задерживать или выдворять из страны из-за страха преследования. Правозащитная деятельность в Беларуси объявлена вне закона, а участие в группах гражданского общества криминализировано как «работа от имени незарегистрированных или ликвидированных организаций». Среди ликвидированных организаций и инициатив, вынужденных покинуть Беларусь, практически все соорганизаторы, партнеры и участники предыдущих ФИФ от гражданского общества», – говорится в письме, направленном международным партнерам форума, сообщает Reform.by.

Правозащитники уверены, что в повестке IGF.BY не могут быть рассмотрены важные вопросы свободы интернета в Беларуси, а также эффективно достигнуты цели и принципы Форума по управлению Интернетом.

Подписанты письма выступают за идею открытого инклюзивного диалога по управлению Интернетом, основанного на подходе с участием многих заинтересованных сторон.

«Мы поддерживаем основные принципы IGF: «быть открытым и прозрачным, инклюзивным, восходящим, многосторонним и некоммерческим», а также его цель «объединить людей из различных групп заинтересованных сторон на равных в обсуждении вопросов государственной политики». относящийся к интернету». Однако мы уверены, что такой диалог в Беларуси на данный момент невозможен. Мы также считаем вредными попытки имитации Форума при поддержке международных организаций и призываем вас воздержаться от участия в мероприятии», – отмечается в письме.

Форум по управлению интернетом проводился в 2016-19 годах. В 2020-22 годах мероприятие не проводилось.